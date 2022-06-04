Легионеры останутся в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с журналистами высказался по поводу легионеров подмосковной команды.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что все легионеры подмосковного клуба останутся в «Химках» на следующий сезон. Функционер отметил, что есть только вопросы по поводу Филипа Дагерстола, который зимой воспользовался правилом ФИФА и перебрался в «Норрчепинг» на правах аренды.

«Будем разговаривать с ним по поводу того, как он себя видит дальше», - добавил Терюшков.

Напомним, что «Химки» под руководством Сергея Юрана в прошлом сезоне сумели сохранить прописку в элитном дивизионе.