В «Химках» рассказали о ситуации с арендованными игроками

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, как обстоят дела в подмосковной команде с арендованными футболистами.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что пока по поводу выкупа защитников Захара Волкова и Кирилла Боженова никаких обсуждений не было, ведь всё зависит от решения тренерского штаба. Функционер отметил, что в ближайшее время этот вопрос точно будет решён.

Напомним, что права на Волкова принадлежат белорусскому клубу «БАТЭ», а права на Боженова принадлежат «Ростову». Арендные соглашения обоих игроков истекают этим летом.