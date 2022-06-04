Орещук: Этим летом в РПЛ будет много внутренних переходов

Экс-футболист, а ныне агент Роман Орещук поделился с журналистами ожиданиями от летнего трансферного окна в российском чемпионате.

Орещук сказал RT, что рынок открылся первого июня, но как таковых трансферов ещё не было совершенно, разве что «Рубин» активничает, но казанцы сейчас будут выступать в ФНЛ, к чему нужно привыкнуть. Агент отметил, что в РПЛ этим летом будет очень много внутренних переходов, так как привести хороших или хотя бы средних иностранцев будет очень проблематично.

Напомним, что в прошедшем сезоне чемпионский титул завоевали футболисты «Зенита». В тройку вошли «Сочи» и московское «Динамо».