Экс-игрок «Зенита» назвал наилучший вариант для Мамаева

Экс-игрок питерского «Зенита» Андрей Кондрашов в разговоре с журналистами высказался по поводу новой команды для российского полузащитника Павла Мамаева.

Кондрашов сказал «Спорту день за днём», что, как ему кажется, сейчас для Мамаева есть один идеальный вариант, а именно переход в казанский «Рубин», который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ. Экс-игрок считает, что это шаг назад, который поможет опытному полузащитнику потом сделать два шага вперёд.

Напомним, что последним клубом Павла Мамаева были подмосковные «Химки», в составе которых полузащитник провёл в РПЛ лишь одну встречу. На данный момент опытный игрок находится в статусе свободного агента.