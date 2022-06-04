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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита» - о Жиркове: Это конец его карьеры в РПЛ

04 Июня 2022 • 09:49 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Андрей Кондрашов высказался по поводу перспектив опытного полузащитника Юрия Жиркова.

Кондрашов сказал «Спорту день за днём», что Жирков, скорее всего, ещё поиграет, но это конец его карьеры в РПЛ. Экс-игрок отметил, что опытному полузащитнику вполне можно стать играющим тренером, что сейчас часто практикуется.

«Если у Жиркова ещё есть силы, то ему нужно обязательно продолжить играть», - добавил Кондрашов.

Напомним, что Юрий Жирков в данный момент является свободным агентом. Последним клубом полузащитника были подмосковные «Химки», в составе которых Жирков в прошлом сезоне провёл в РПЛ всего лишь три встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Юрий Жирков Андрей Кондрашов
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