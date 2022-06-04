«Зенит» не собирается подписывать голкипера «Алании»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что питерский клуб может этим летом подписать голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко.

Медведев сказал «Чемпионату», что всё это лишь слухи, ведь никаких переговоров с «Аланией» представители питерской команды не ведут. Напомним, что «Зенит» хочет этим летом усилить вратарскую позицию. Действующие чемпионы России могут подписать вратаря «Химок» Илью Лантратова.

В прошедшем сезоне Ростислав Солдатенко провёл в ФНЛ в составе «Алании» 28 поединков, в пяти из которых сумел отыграть на ноль.