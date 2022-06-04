Игрок «Сочи» признан лучшим в РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt продолжает подведение итогов сезона российской Премьер-лиги. На этот раз эксперты определили лучшего футболиста сезона в чемпионате. Им стал полузащитник Кристиан Нобоа, который выступает за «Сочи».

Второе место в рейтинге занял вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, а третье место эксперты отдали полузащитнику петербургского «Зенита» Клаудиньо.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Нобоа сыграл 25 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.

По итогам минувшей кампании «Сочи» финишировал на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.