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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Transfermarkt выбрал лучшего молодого игрока РПЛ

04 Июня 2022 • 08:57 Комментировать

Аналитики портала Transfermarkt назвали лучшего молодого футболиста российской Премьер-лиги. Им был признан полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян.

«Арсен стал одним из лидеров московской команды. Он стабильно выступал за свою команду на самом высоком уровне. Его вклад в игровую схему «Динамо» помог достижению первых наград клуба в Премьер-лиге за 13 лет», - говорится в сообщении портала.

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 29 поединках, отметившись семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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