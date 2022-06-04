Transfermarkt выбрал лучшего молодого игрока РПЛ

Аналитики портала Transfermarkt назвали лучшего молодого футболиста российской Премьер-лиги. Им был признан полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян.

«Арсен стал одним из лидеров московской команды. Он стабильно выступал за свою команду на самом высоком уровне. Его вклад в игровую схему «Динамо» помог достижению первых наград клуба в Премьер-лиге за 13 лет», - говорится в сообщении портала.

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 29 поединках, отметившись семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.