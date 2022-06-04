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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц рассказал о критике за решение остаться в «Динамо» до конца сезона

04 Июня 2022 • 08:27 Комментировать

Уже бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал журналистам о том, как относится к критике за своё решение остаться в московском клубе до конца сезона.

Шварц сказал RBB24, что все ждали, что он покинет клуб, но он не готов был принять столь серьёзное решение только на основе своих ощущений. Специалист отметил, что он выступает против любой агрессии, но у него была ответственность перед руководством, футболистами и болельщиками.

Напомним, что под шефством Сандро Шварца футболисты «Динамо» сумели по итогам сезона занять третью строчку в российском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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