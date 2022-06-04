Шварц рассказал о критике за решение остаться в «Динамо» до конца сезона

Уже бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал журналистам о том, как относится к критике за своё решение остаться в московском клубе до конца сезона.

Шварц сказал RBB24, что все ждали, что он покинет клуб, но он не готов был принять столь серьёзное решение только на основе своих ощущений. Специалист отметил, что он выступает против любой агрессии, но у него была ответственность перед руководством, футболистами и болельщиками.

Напомним, что под шефством Сандро Шварца футболисты «Динамо» сумели по итогам сезона занять третью строчку в российском чемпионате.