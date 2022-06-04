Шварц признался, почему ушёл из «Динамо»

Немецкий тренер Сандро Шварц высказался о своем решении покинуть московское «Динамо» и перейти на работу в берлинскую «Герту».

«Я долго принимал это решение, советовался с родными. Мой выбор не имел никакого отношения к спорту, титулам или финансовой составляющей. Я до последнего пытался помочь команде. Однако был внутренний конфликт каждый день. Было очень много эмоциональных моментов с украинскими и российскими футболистами, которые находились в команде. Мы были опечалены происходящим», - цитирует тренера RBB 24.

Под руководством Шварца «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.