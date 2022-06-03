Стал известен беттинговый партнёр РПЛ

Российская премьер-лига определилась с новым беттинговым партнёром.

По информации «Спорт-Экспресса», контракт с одной из БК будет рассчитан на четыре года, а сумма составит около 9,2 миллиарда рублей.

Ранее одна известная букмекерская компания сообщила о намерении отменить контракт с Российской премьер-лигой на следующие четыре года.

В конце года в российских СМИ появилась информация, что эта букмекерская компания договорилась о продлении контракта на следующие четыре года. Победитель определился путём тендера, который проходил в несколько раундов. Известно, что контракт с новым партнёром стал крупнейшим в России среди всех видов спорта.