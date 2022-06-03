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Разрыв крестообразных связок на собственном опыте: Операция и восстановление после неё

03 Июня 2022 • 21:16 Комментировать (1)

Бывший главный редактор «Евро-Футбол.Ру» в своём блоге продолжает рассказывать о восстановлении после разрыва крестообразных связок. Новая часть посвящена операции.

Прошу прощения, что почти месяц не рассказывал о ходе восстановления, но дело в том, что в это время ничего не происходило. Весь май я просто ждал, пока спадёт отёк, чтобы можно было приступать к операции. Наверное, в этом есть разница между спортсменами и обычными людьми. Первым операцию стараются сделать буквально на следующий день или два. Если же в этот период не успеть, то врачи советуют ждать.

В прошедший месяц я практически чувствовал себя здоровым человеком. Без одной крестообразной связки в целом можно жить. Конечно, есть неприятные ощущения, особенно если делаешь шаг в сторону. Скорость ходьбы отличается в меньшую сторону. Однако, как я выяснил, можно даже пробежаться. Когда я был на даче, мой маленький сын пошёл в сторону лестницы, ведущей вниз, а рядом никого не было. В итоге пришлось сделать небольшое ускорение, чтобы его поймать. Колено выдержало, хотя потом ощущения были неприятные.

И всё же настал момент операции. Какой-то особой подготовки к этому нет, кроме стандартной. Утром приехал, и уже через пару часов был на операционном столе. Длится весь процесс недолго – где-то часа полтора. И вот уже палата, перебинтованная нога и отход от наркоза. Саму новую крестообразную связку делают из своего собственного сухожилия, которое берут из той же оперируемой ноги. По этой причине сейчас две перевязки.

Все врачи изначально говорят, что от операции зависит 50% успеха. Уже с первого дня началось восстановление – какие-то небольшие движения на сгибание и разгибание. При этом главный риск – не допустить тромбоза. Так как на одной ноге особо не походишь, первые дни приходится проводить лёжа. По этой причине каждые два часа надо делать ряд упражнений, чтобы кровь не застаивалась.

С каждый днём физиотерапии должно быть больше. Я об этом расскажу чуть позже, тем более мне обещали дать контакт врача, который работает с молодёжью «Локомотива», что даст возможность окунуться в мир футбольного восстановления. Сейчас главное, что операция осталась позади. Это была некая отправная точка к моменту, когда начнётся возвращение к полноценной жизни. Надеюсь, в феврале-марте 2023 года вернуться на футбольное поле, так как доктора советуют восстановлению посвятить 8-9 месяцев. Правда, люди с опытом таких операций говорят, что всё получится намного быстрее.

В общем – всё по плану. Но на своём примере я точно убеждаюсь, как сложно футболистам. Если я страдаю от некоторых ограничений привычной жизни (сложно ходить куда-то, нельзя заниматься активными видами хобби), то игроки не могут выйти на поле, что для них намного важнее. Зато текущая ситуация мотивирует прикладывать в два, в три раза больше усилий, чтобы восстановиться. Очень хочется вновь жить так, чтобы ничто не ограничивало.

Константин Евграфов

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Евро-Футбол.Ру,
крестообразные связки операция
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