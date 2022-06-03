Савин: Российские топ-клубы не умрут, но что будет с регионами?

Президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин прокомментировал сокращение финансирования в российском футболе.

«Кто первым пострадает от сокращения финансов в российском футболе? Пострадают, прежде всего, низы», — цитирует слова Савина «Новая газета».

По мнению президента клуба, останутся команды, которые будут получать денежные средства от своих областей, но это все государственный футбол, а вот что делать частным клубам — неизвестно.

Ранее Евгений Савин заявил о том, что «Красава» не будет участвовать в следующем сезоне в ФНЛ-2, команда переедет на Кипр и будет базироваться там.