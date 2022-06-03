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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: Сейчас появился шанс для российских тренеров

03 Июня 2022 • 20:17 Комментировать

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал интерес российских топ-клубов к наставнику «Сочи» Владимиру Федотову.

«Владимир Федотов из «Сочи», у него заканчивается контракт, и он у всех нарасхват. Южане постараются его сохранить. Но и ведущие клубы хотят видеть его у себя», — приводит слова Орещука RT.

По мнению агента, сейчас нужно довериться российским специалистам, чтобы через некоторое время не появлялись вопросы о том, почему мы зовем иностранных тренеров вместо своих. Для тренеров это шанс, если докажут свою состоятельность, то внутренний рынок начнет развиваться, клубы будут больше смотреть в сторону отечественных наставников.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи РПЛ
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