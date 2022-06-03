Орещук: Сейчас появился шанс для российских тренеров

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал интерес российских топ-клубов к наставнику «Сочи» Владимиру Федотову.

«Владимир Федотов из «Сочи», у него заканчивается контракт, и он у всех нарасхват. Южане постараются его сохранить. Но и ведущие клубы хотят видеть его у себя», — приводит слова Орещука RT.

По мнению агента, сейчас нужно довериться российским специалистам, чтобы через некоторое время не появлялись вопросы о том, почему мы зовем иностранных тренеров вместо своих. Для тренеров это шанс, если докажут свою состоятельность, то внутренний рынок начнет развиваться, клубы будут больше смотреть в сторону отечественных наставников.