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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Министр иностранных дел России посмеялся над «Динамо» после поражения в финале Кубка России от «Спартака» видео

03 Июня 2022 • 19:59 Комментировать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на очередной деловой встрече, отвечая на вопрос о передаче РФ исторического здания Александровское подворье на территории Старого города Иерусалима в Израиле, посмеялся после победы «Спартака» над «Динамо» в финале Кубка России.

«Я уверен, что в обозримом будущем мы этот процесс завершим и не будем ждать до тех пор, пока «Динамо» завоюет Кубок России. Сделаем это вскоре после завоевания Кубка «Спартаком», — пошутил министр.

Напомним, 29 мая, состоялся финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1. В составе «красно-белых» отличились форвард Александр Соболев и полузащитник Куинси Промес. Единственный мяч в ворота «Спартака» послал полузащитник Арсен Захарян. В последний раз «красно-белые» брали Кубок России в сезоне-2002/03.

Сезон-2021/22 «Спартак» завершил на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России МИД РФ Сергей Лавров
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