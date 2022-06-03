Министр иностранных дел России Сергей Лавров на очередной деловой встрече, отвечая на вопрос о передаче РФ исторического здания Александровское подворье на территории Старого города Иерусалима в Израиле, посмеялся после победы «Спартака» над «Динамо» в финале Кубка России.

«Я уверен, что в обозримом будущем мы этот процесс завершим и не будем ждать до тех пор, пока «Динамо» завоюет Кубок России. Сделаем это вскоре после завоевания Кубка «Спартаком», — пошутил министр.

Напомним, 29 мая, состоялся финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1. В составе «красно-белых» отличились форвард Александр Соболев и полузащитник Куинси Промес. Единственный мяч в ворота «Спартака» послал полузащитник Арсен Захарян. В последний раз «красно-белые» брали Кубок России в сезоне-2002/03.

Сезон-2021/22 «Спартак» завершил на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.