Орещук: Дзюба может поиграть за рубежом

Экс-футболист Роман Орещук поделился мнением о том, где нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру.

«Мне почему-то кажется, что он уедет за границу. Не факт, что именно в «Фенербахче». Это может быть не только Турция, но и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и азиатские страны», — приводит слова Орещука RT.

По мнению бывшего игрока, Дзюба еще может поиграть на хорошем уровне, но такие деньги, как в «Зените», в России ему больше никто не даст, а за рубежом вполне могут предложить достойный контракт.

33-летний нападающий в мае объявил о том, что покидает «Зенит», в котором провел шесть лет.