Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков — о Черышеве: «Хотел бы увидеть его в РПЛ»

03 Июня 2022 • 19:10 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, кому бы подошёл полузащитник Денис Черышев.

«Я бы хотел его видеть в РПЛ. Как мне кажется, он бы подошёл «Спартаку», «Динамо» и «Ростову» по стилю. Вопрос — хотят ли его видеть тренеры», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По мнению эксперта, отсутствие еврокубков в России не станет для Черышева главным фактором. В европейских турнирах играют клубы из Албании и Андорры, но это не означает, что футболист пойдет туда играть ради этого.

Ранее Денис Черышев покинул «Валенсию». Отец футболиста неоднократно заявлял о том, что 31-летний игрок хотел бы продолжить карьеру в России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валенсия Ростов Динамо Москва Вячеслав Колосков Денис Черышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
19:59 · Россия. Премьер-лига
Министр иностранных дел России посмеялся над «Динамо» после поражения в финале Кубка России от «Спартака» видео
19:58 · Россия. Премьер-лига
Орещук: Дзюба может поиграть за рубежом
19:41 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, что Джикия сыграл в финале Кубка России на обезболивающих
19:27 · Кубок России
Агент Джикии поделился проблемами футболиста со зрением
19:24 · Россия. ФНЛ
Губернатор Ярославской области о «Шиннике»: «Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Черышеве: «Хотел бы увидеть его в РПЛ»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи рассказал о продвижении переговоров между ЦСКА и «Лиллем»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Стали известны цели «Оренбурга» на сезон-2021/22
18:45 · Россия. Премьер-лига
Газизов анонсировал пресс-конференцию, посвящённую будущему «Уфы»
18:17 · Кубок России
Джикия имел проблемы со зрением накануне финала Кубка России
17:57 · Россия. Премьер-лига
Представитель «Химок» отреагировал на переезд «Красавы» на Кипр 1
17:56 · Россия. Премьер-лига
Черевченко рассказал о том, что может возглавить клуб за пределами России 2
17:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутепова рассказал об интересе к игроку со стороны российских и турецких команд
17:35 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» передумал подписывать Дзюбу
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Всем хороших выходных». Ребров опубликовал фото, на котором пьёт шампанское из Кубка России фото
Все новости
Рекомендуем