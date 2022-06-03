Колосков — о Черышеве: «Хотел бы увидеть его в РПЛ»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, кому бы подошёл полузащитник Денис Черышев.

«Я бы хотел его видеть в РПЛ. Как мне кажется, он бы подошёл «Спартаку», «Динамо» и «Ростову» по стилю. Вопрос — хотят ли его видеть тренеры», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По мнению эксперта, отсутствие еврокубков в России не станет для Черышева главным фактором. В европейских турнирах играют клубы из Албании и Андорры, но это не означает, что футболист пойдет туда играть ради этого.

Ранее Денис Черышев покинул «Валенсию». Отец футболиста неоднократно заявлял о том, что 31-летний игрок хотел бы продолжить карьеру в России.