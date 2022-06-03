Агент Языджи рассказал о продвижении переговоров между ЦСКА и «Лиллем»

Агент Адам Чебеджи, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал ход переговоров с «Лиллем» о выкупе игрока.

«Переговоры прогрессируют. Между нами нет какого-то конфликта. Я уже говорил вам, что приоритет Юсуфа – остаться в ЦСКА. Он хочет помочь команде стать чемпионом», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

Языджи перешел в московский клуб из французского «Лилля» на правах аренды минувшей зимой. В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги футболист принял участие в 10 встречах, в которых забил восемь мячей. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 17 миллионов евро.