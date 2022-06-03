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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны цели «Оренбурга» на сезон-2021/22

03 Июня 2022 • 18:56 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал задачи команды на сезон-2021/22 в Российской премьер-лиге.

«Цели и задачи понятны. Будем работать в ближайший сезон. Любой игрок выходит, чтобы побеждать», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Спортивный директор заявил, что в команду можно привезти качественных легионеров. Функционер считает, что если у игрока есть желание играть в РПЛ, то почему бы и нет?

«Оренбург» в стыковых матчах за право участвовать в Российской премьер-лиге обыграл «Уфу», и вышел в РПЛ. Команда обыграла уфимцев по сумме двух матчей.


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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Оренбург РПЛ Дмитрий Андреев
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