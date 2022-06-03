Газизов анонсировал пресс-конференцию, посвящённую будущему «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в ближайшее время состоится пресс-конференция, на которой он расскажет о будущем команды.

«Будущее «Уфы»? Я ни на какие вопросы не отвечаю. Скоро будет пресс-конференция, там на все вопросы отвечу», — цитирует Газизова Sport24.

«Уфа» завершила сезон-2021-22 на 14-м месте, а в стыках команда не смогла победить «Оренбург». Первая встреча завершилась со счётом 2:2, а во втором матче «Уфа» проиграла «Оренбургу» со счётом 1:2.

Таким образом, команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ. Но, Газизов сообщал о том, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем.