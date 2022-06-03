Сегодня, 3 мая, стало известно, что «Томи» отказали в лицензировании на сезон-2022/23 в Футбольной национальной лиге.

«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК «Томь» и гарантийное письмо врио губернатора Томской области В.В.Мазура. И в итоге он отказал «Томи» в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ)», — говорится на официальном сайте клуба.

В сезоне-2021/22 команда из Томска заняла 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда после 38 туров набрала 48 очков.