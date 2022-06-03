Представитель «Химок» отреагировал на переезд «Красавы» на Кипр

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал переезд «Красавы» на Кипр.

«Да, я слышал о том, что этот деятель собрался на Кипр. Пусть едет, но кто его там будет ждать? На Кипре он никому не нужен, там он станет отработанным материалом», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

По мнению представителя «Химок», президент «Красавы» Евгений Савин сразу захочет вернуться в Россию после того, как у него закончатся денежные средства. Главная задача — не пускать таких людей обратно в страну.

Ранее Евгений Савин сообщил, что команда доиграет текущий сезон в ФНЛ-2 и переедет на Кипр.