Черевченко рассказал, что может возглавить клуб за пределами России

Бывший главный тренер «Локомотива», «Химок» и «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

«Есть продвижения, общаемся. Не Европа. Сейчас нет. Есть интерес из других стран, но и в России тоже общаемся. РПЛ? Не буду об этом говорить, мы просто общаемся», — сказал Черевченко «Спорт-Экспрессу».

Последним местом работы Черевченко стал подмосковный клуб «Химки». В команде специалист проработал с сентября 2020 по октябрь 2021 год. Но, в ноябре он вернулся в клуб, а в феврале покинул его.

Черевченко работал в «Локомотиве», «Балтике», тульском «Арсенале» и в «Химках».