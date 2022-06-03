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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фенербахче» передумал подписывать Дзюбу

03 Июня 2022 • 17:35 Комментировать

Турецкий «Фенербахче» решил не приглашать российского форварда Артёма Дзюбу в клуб.

Metaratings сообщает, что «Фенербахче» больше не рассматривает Дзюбу в качестве усиления состава. Новая цель клуба — Венсан Абубакар, ныне выступающий за «Аль-Наср».

Ранее 33-летний форвард объявил о том, что покидает «Зенит», в котором провел шесть лет. В минувшем сезоне Дзюба сыграл в 39 встречах, в которых смог 13 раз отличиться и сделать 10 результативных передач.

С клубом нападающий завоевал десять трофеев. По четыре раза выиграл РПЛ и Суперкубок России, а также два раза стал обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Артём Дзюба Венсар Абубакар
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