Агент Сафонов прокомментировал будущее Тюкавина

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«У Константина действующий контракт с «Динамо». Сейчас он уехал отдыхать, у него отпуск», — цитирует слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что предметный интерес к 19-летнему футболисту проявляет петербургский «Зенит».

В прошедшем сезоне Тюкавин забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи в 35 встречах с учетом всех турниров. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет семь миллионов евро. Трудовой договор с «Динамо» рассчитан до конца июня 2024 года.