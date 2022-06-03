Стукалов ответил на вопрос о возможной работе в «СКА-Хабаровске»

Экс-наставник «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал интерес со стороны «СКА-Хабаровска».

«Я основной кандидат на пост главного тренера «СКА-Хабаровска»? Со мной лично никто не связывался», — приводит слова Стукалова «Чемпионат».

Помимо этого, специалист заявил, что готов рассматривать предложения от всех клубов, но пока к нему никто не обращался.

«Уфа» под руководством Алексея Стукалова заняла 14-е место в минувшем сезоне Российской премьер-лиги, но покинула элитный дивизион, уступив в переходных матчах «Оренбургу» из ФНЛ. Общий счет по итогам двух встреч составил 4:3 в пользу представителя Футбольной национальной лиги.