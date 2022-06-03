«Спартак» отправит своего молодого полузащитника в аренду

Полузащитник «Спартака» Никита Бакалюк уйдёт в аренду на ближайший сезон.

По сведениям «РБ Спорт», после закрытия «Спартака-2» Бакалюк останется в главной команде, но будет отправлен в аренду в ближайшее время.

Источник сообщает, что у футболиста долгосрочное соглашение с клубом, которое никто не планирует расторгать.

Никита Бакалюк является воспитанникам московского «Спартака». В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги он принял участие в 14 встречах и не смог отметиться результативными действиями.

«Спартак-2» занял седьмое место в ФНЛ по итогам сезона 2021/22, набрав 58 очков в 38 матчах, но был расформирован из-за сокращения бюджета.