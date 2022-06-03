Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Валенсия» уволила тренера, экс-наставник «Спартака» в числе кандидатов на пост

03 Июня 2022 • 16:51 Комментировать

«Валенсия» официально объявила о расторжении договора с наставником клуба Хосе Бордалосом.

«Летучие мыши» на своем официально сайте поблагодарил за проделанную работу Бордаласа и сообщили о прекращении сотрудничества.

По информации испанских СМИ, два главных претендента на должность рулевого «Валенсии» — бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория и итальянец Дженнаро Гаттузо.

Ранее была информация о том, что Гаттузо уже подписал контракт с клубом, но официального подтверждения новости не было.

«Валенсия» заняла девятое место по итогам чемпионата Испании 2021/22, набрав 48 очков в 38 встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валенсия Дженнаро Гаттузо Руй Витория Хосе Бордалас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
18:17 · Кубок России
Джикия имел проблемы со зрением накануне финала Кубка России
17:57 · Россия. Премьер-лига
Представитель «Химок» отреагировал на переезд «Красавы» на Кипр
17:56 · Россия. Премьер-лига
Черевченко рассказал, что может возглавить клуб за пределами России
17:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутепова рассказал об интересе к игроку со стороны российских и турецких команд
17:35 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» передумал подписывать Дзюбу
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Всем хороших выходных». Ребров опубликовал фото, на котором пьёт шампанское из Кубка России фото
17:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов прокомментировал будущее Тюкавина
17:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов ответил на вопрос о возможной работе в «СКА-Хабаровске»
16:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отправит своего молодого полузащитника в аренду
16:51 · Россия. Премьер-лига
«Валенсия» уволила тренера, экс-наставник «Спартака» в числе кандидатов на пост
16:47 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал глупостью выкуп «Спартаком» контракта Мартинса
16:33 · Россия. Премьер-лига
Представитель Тиля прокомментировал будущее игрока
16:22 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
Президент «Красавы» рассказал, какую страну будет представлять клуб 1
16:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой раскритиковал возможное назначение Карпина на пост главного тренера «Динамо» 1
16:10 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о трансфере Мартинса: Где футбол и где Люксембург вообще находятся?
Все новости
Рекомендуем