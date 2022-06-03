«Валенсия» уволила тренера, экс-наставник «Спартака» в числе кандидатов на пост

«Валенсия» официально объявила о расторжении договора с наставником клуба Хосе Бордалосом.

«Летучие мыши» на своем официально сайте поблагодарил за проделанную работу Бордаласа и сообщили о прекращении сотрудничества.

По информации испанских СМИ, два главных претендента на должность рулевого «Валенсии» — бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория и итальянец Дженнаро Гаттузо.

Ранее была информация о том, что Гаттузо уже подписал контракт с клубом, но официального подтверждения новости не было.

«Валенсия» заняла девятое место по итогам чемпионата Испании 2021/22, набрав 48 очков в 38 встречах.