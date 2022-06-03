Представитель Тиля прокомментировал будущее игрока

Директор агентства Muy Manero Франческо Миньеро, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, прокомментировал будущее клиента.

«На данный момент мы ещё не знаем будущее Гуса», — цитирует Миньеро «Чемпионат».

Нидерландский полузащитник минувший сезон провел на правах аренды в «Фейеноорде». Он сыграл в 49 встречах, в которых отметился 21 забитым мячом, сделал 5 результативных передач во всех турнирах. Действующее соглашение Тиля со «Спартаком» рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt стоимость игрока составляет 6,5 миллионов евро.