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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой раскритиковал возможное назначение Карпина на пост главного тренера «Динамо»

03 Июня 2022 • 16:18 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает Валерия Карпина достойной заменой Сандро Шварцу в «Динамо».

«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» — девятое-десятое место, Шварц — третье. Да, составы разные. «Ростов» в том году занял десятое место», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее в российских СМИ появилась информация о возможном назначении главного тренера «Ростова» в «Динамо». Сообщалось, что Карпин выдвинул условие, при котором, спортивный директор южан Алексей Рыскин займёт аналогичную должность в «Динамо». Но, позже Карпин лично опроверг эту информацию, назвав её ложной.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Валерий Карпин Александр Мостовой РПЛ
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