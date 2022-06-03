Мостовой раскритиковал возможное назначение Карпина на пост главного тренера «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает Валерия Карпина достойной заменой Сандро Шварцу в «Динамо».

«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» — девятое-десятое место, Шварц — третье. Да, составы разные. «Ростов» в том году занял десятое место», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее в российских СМИ появилась информация о возможном назначении главного тренера «Ростова» в «Динамо». Сообщалось, что Карпин выдвинул условие, при котором, спортивный директор южан Алексей Рыскин займёт аналогичную должность в «Динамо». Но, позже Карпин лично опроверг эту информацию, назвав её ложной.