Ловчев — о трансфере Мартинса: Где футбол и где Люксембург вообще находятся?

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал выкуп клубом полузащитника Кристофера Мартина у «Янг Бойз».

Ловчев назвал дикостью покупку «Спартаком» люксенбургского футболиста Мартинса, сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Роман Зобнин по всем качествам превосходит Мартинса, но не играет на том уровне, на котором должен. Прежде всего, нужно искать проблему в Зобнине, а не покупать странных иностранцев.

Ловчев сказал, что в России достаточно сильных футболистов, «Краснодар» заиграл с воспитанниками, «Крылья Советов» демонстрируют хорошую игру.

Ранее «Спартак» объявил о выкупе прав на арендованного Кристофера Мартинса у «Янг Бойз».