Агент Лисаковича прокомментировал новости об уходе футболиста из «Рубина»

Томислав Живко, агент нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича, отреагировал на информацию, согласно которой, футболист покинет команду.

На вопрос журналиста «РБ Спорта» о будущем футболиста агент заявил: «Не знаю, у меня нет ответа».

В сезоне-2021/22 Лисакович сыграл 33 матча во всех турнирах, при этом он забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи. В январе 2022 года полузащитник перешёл из «Локомотива» в казанский клуб на 1,2 млн евро.

«Рубин» в прошедшем сезоне занял предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, и вылетел в Футбольную национальную лигу.