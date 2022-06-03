Мостовой рассказал, как лучше выбрать стадион для проведения Суперкубка России

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил о том, как можно определить стадион для розыгрыша Суперкубка России.

«Лужники» — это наш исторический стадион, но Суперкубок можно проводить на других стадионах. Лучше выбирать жребием, где проводить Суперкубок», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что, по его мнению, на данный матч не нужно приглашать зарубежных арбитров, потому что правила футбола везде одинаковые.

Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» должен пройти 9 июля, место проведение пока не сообщается. Ранее руководство «красно-белых» попросило перенести встречу на 16 июля, чтобы было больше времени на подготовку.