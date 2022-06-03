Ловчев считает Мирзова важной фигурой в «Химках»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что Резиуан Мирзов важен для «Химок».

«Его несколько раз возвращали в «Спартак», но тренеры там не верили в него. Он важная фигура в «Химках», он забивной, вопросов там нет никаких», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 Мирзов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, он забил четыре мяча и отметился голевой передачей.

28-летний Мирзов является воспитанником «Спартака» из Нальчика. Он имеет опыт выступлений за «Торпедо», «Ростов», «Тосно» и «Ахмат».

«Спартак» в сезоне-2021/22 занял 10-е место в турнирной таблице и выиграл Кубок России. «Химки» заняли 13-е место в РПЛ. Команда победила в стыковых матчах «СКА-Хабаровск», и в следующем сезон «красно-чёрные» сыграют в Премьер-лиге.