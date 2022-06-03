«Химки» выкупили футболиста «Спартака»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что полузащитник Резиуан Мирзов перешёл в клуб на постоянной основе.

«Мирзова мы уже выкупили у «Спартака». Его контракт действует до 2023 года», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Представитель подмосковной команды заявил, что в ближайшее время произойдет встреча руководства клуба с тренерским штабом, где наставник «Химок» Сергей Юран озвучит свою позицию по каждому игроку.

28-летний вингер минувший сезон провел в аренде в «Химках», здесь он сыграл в 20 матчах, в которых смог забить четыре мяча и сделать одну голевую передачу во всех турнирах.