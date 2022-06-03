Парфёнов: Мартинс — хорошее приобретение для «Спартака»

Бывший рулевой тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов высоко оценил игру полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.

«Он довольно быстро адаптировался, влился в команду, похоже, понимал, что от него хочет тренерский штаб. Поэтому хорошо, что он остается — думаю, это минус одна серьезная проблема в плане комплектования состава», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, в ближайшее время вряд ли в РПЛ поедут хорошие зарубежные футболисты, поэтому выкуп Мартинса стал хорошим решением «Спартака». Хавбек должен помочь «красно-белым» в предстоящем сезоне.

В чемпионате России 2021/22 Мартинс забил один гол в десяти встречах.