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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Лисаковича прокомментировал будущее игрока

03 Июня 2022 • 15:19 Комментировать

Агент Томислав Живко, который представляет интересы нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Останется ли Лисакович в «Рубине»?  Не знаю, у меня нет ответа», — сказал Живко «РБ Спорту».

По информации источника, футболист может покинуть казанскую команду ради возвращения в РПЛ.

24-летний Виталий Лисакович перешел в «Рубин» из «Локомотива» минувшей зимой за 1,2 миллиона евро. За казанский клуб он сыграл в 12 встречах, в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Томислав Живко Виталий Лисакович
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