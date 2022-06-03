Агент Лисаковича прокомментировал будущее игрока

Агент Томислав Живко, который представляет интересы нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Останется ли Лисакович в «Рубине»? Не знаю, у меня нет ответа», — сказал Живко «РБ Спорту».

По информации источника, футболист может покинуть казанскую команду ради возвращения в РПЛ.

24-летний Виталий Лисакович перешел в «Рубин» из «Локомотива» минувшей зимой за 1,2 миллиона евро. За казанский клуб он сыграл в 12 встречах, в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.