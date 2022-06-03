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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров признался, что «Спартак» соскучился по фанатам команды

03 Июня 2022 • 14:44 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал решение фанатов команды бойкотировать матчи команды.

«Если бы наши ярые фанаты ходили, то динамовской трибуны и не было бы на финале. Даже при бойкоте три четверти стадиона заполнено нашими болельщиками — это невероятно! Это круто! Хочется, конечно, увидеть их (активных фанатов) поскорее, мы соскучились по ним, соскучились по кричалкам», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 29 мая, «Спартак» в финале Кубка России победил «Динамо» со счётом 2:1. В составе победителей голы забивали Александр Соболев и Куинси Промес. Единственный мяч в составе «Динамо» забил Арсен Захарян. «Красно-белые» в последний раз выигрывали Кубок России сезоне-2002/03.

Фанаты «Спартака» объявили бойкот на матчи команды из-за введения электронного паспорта болельщика (Fan ID). Закон вступил в силу с 1 июня 2022 года.  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Наиль Умяров
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