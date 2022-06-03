Кавазашвили: Жирков — самый лучший российский футболист

Экс-футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об уходе защитника «Химок» Юрия Жиркова.

«Я очень сожалею, что такого футболиста как Юрий Жирков, на сегодняшний день не предвидится. Даже нет никого, у кого бы была игра похожа на его», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Жирков является самым высококвалифицированным российским футболистом за всё время. Футболист полезен абсолютно на всех позициях, где бы он ни играл на левом фланге.

Юрий Жирков пришел в «Химки» в январе этого года, он принял участие в трех встречах минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги.