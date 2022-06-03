Дмитрий Комбаров — о Жиркове: Он не пойдёт в ФНЛ

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал будущее защитника «Химок» Юрия Жиркова.

«Юрий Валентинович давно собирался заканчивать карьеру, но все никак не закончит. Тяжело прогнозировать его будущее. Думаю, что в ФНЛ он вряд ли пойдет», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего футболиста, если Жирков захочет продолжить карьеру в Премьер-лиге, то без проблем найдет подходящий для себя клуб.

У Юрия Жиркова заканчивается контракт в конце июня этого года. В «Химках» уже сделали заявление, сказав, что контракт не будет продлен, потому что клуб собирается пойти на этап омоложения состава.