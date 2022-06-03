ЦСКА похвастался количеством подписчиков в официальном телеграм-канале

Пресс-служба ЦСКА поделилась, что на официальный телеграм-канал команды подписались 30 000 человек.

«30 000 Аудитория нашего канала уже превысила вместимость «ВЭБ Арены»!

Но для нас важны не только цифры, но и качество контента, а именно вы его главные оценщики! Поэтому предлагаем вам в комментариях рассказать, чего вам не хватает в нашем канале?» - сообщается в телеграм-канале клуба.

Отметим, что вместимость «ВЭБ Арены» составляет 30 114 человек. Аккаунт ЦСКА в телеграме находится на третьем месте по популярности. Лидирует канал «Спартака», на который подписались более 45 000 человек, на втором месте - «Зенит» с 35 000 подписок.