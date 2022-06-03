«Оренбург» не планирует подписывать Жиркова

Руководители «Оренбурга» не собираются в летнее трансферное окно подписывать соглашение с опытным российским полузащитником Юрием Жирковым.

Как сказал «Спорт-Экспрессу» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, команда не планирует подписывать контракт 38-летним российским футболистом, которому в августе уже будет 39 лет. Напомним, что Жирков стал свободным агентом после того, как истекло его соглашение с подмосковными «Химками».

В прошедшем сезоне Юрий Жирков провёл в российском чемпионате в составе «Химок» лишь три встречи. Полузащитника снова беспокоили травмы.