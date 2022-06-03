В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Херард Пике и Шакира расстались, что вызвало недовольство Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», и какой ультиматум поставил Неймар руководителям «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Пике изменил Шакире с 20-летней

Херард Пике и Шакира расстаются. Разумеется, в прессе появляется множество информации о разрыве отношений звёздной пары. Поговаривают, что причиной расставания стали измены футболиста «Барселоны». Проскакивали сообщения о связях Пике с матерью его молодого одноклубника Гави. Позже в СМИ появились и другие данные. Так, футболист якобы изменил Шакире с 20-летней студенткой, которая работает официанткой в одном из заведений. Судя по всему, именно в этом заведении девушка привлекла внимание Пике.

Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за бассейнов

Криштиану Роналду максимально требователен даже к самым мелким деталям. На неделе в прессе появилась информация о том, что звёздный португалец возмущён состоянием бассейнов на клубной базе «Манчестер Юнайтед». Роналду якобы отметил, что за 12 лет его отсутствия бассейны не ремонтировались, и там можно запросто получить травму. Пресса ожидаемо раскрутила слух до сообщений о возможном отъезде Криштиану в другой клуб на этом фоне и на фоне непопадания «красных дьяволов» в Лигу чемпионов. Впрочем, официальных данных на этот счёт пока не поступало.

Карпин может возглавить «Динамо»

«Динамо» ищет главного тренера после ухода с этой должности Сандро Шварца. Слухи говорят о том, что «бело-голубые» рассматривают кандидатуру Валерия Карпина. Рулевой «Ростова» уже успел резко опровергнуть информацию. При этом стоит напомнить, что Карпин в своё время опровергал и слухи, которые связывали его со сборной России. Словом, информация из прессы имеет право на жизнь. Будем следить за развитием событий и дальше.

Неймар поставил «ПСЖ» ультиматум

Информация о натянутых отношениях между Неймаром и Килианом Мбаппе в прессе появляется не впервые. На неделе СМИ снова заговорили об этом на фоне недавнего продления контракта Мбаппе. Неймар вроде как был уверен, что Мбаппе уйдёт в «Реал», и ситуация разрешиться. Но француз остался в «ПСЖ», что вызвало недовольство бразильца. По слухам, Неймар поставил боссам парижского гранда ультиматум – теперь он может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Слухи собирал Александр Тихий.