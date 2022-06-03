Балахнин считает Карпина лучшим тренером в России

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о новостях, связанных с тем, что наставник команды Валерий Карпин может возглавить «Динамо».

«Одно дело работать в «Ростове», и совсем другое — в клубе с большими амбициями. Но, тем не менее, Карпин — один из лучших российских тренеров. Кого еще брать «Динамо»? – цитирует Балахнина «Спорт День за Днём».

Бывший тренер считает, что у Карпина в «Динамо» больше перспектив, чем в «Ростове». Помимо этого, Балахнин признал, что в московском клубе Карпину работать будет более комфортно.

Накануне стало известно о том, что главный тренер «Ростова» может возглавить «Динамо». Но, Карпин уже опроверг эту информацию.

Напомним, южане по итогам сезона-2021/22 заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России.