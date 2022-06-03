Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился в интервью для «Евро-Футбол.Ру» мнением о том, кто должен стать новым главным тренером бело-голубых.

- Появилась информация, что в «Динамо» может прийти Валерий Карпин. Как отнеслись бы к его назначению?

- Тренер хороший, вопросов нет, а получится у него или нет – вопрос второй. В целом нормальная кандидатура. Надеюсь, что если бы он пришел, у него бы получилось.

- Вас не смущает его спартаковское прошлое?

- Сейчас уже нет такого антагонизма, как раньше. А в советское время такое было. Даже когда Бесков возглавил «Динамо», сами понимаете, как это воспринималось. Но сейчас времена другие. Поэтому назначение было бы нормальным.

- Вас не смущает, что он совмещает посты или ему надо будет уходить из сборной?

- Сейчас по сборной есть вопросы. Когда она будет играть непонятно. Проводить товарищеские матчи с командами, не сопоставимыми с уровнем сборной России – это одно. Если нас не вернут в отборочные циклы, то ничего страшного в совмещении не будет, если вернут – тогда надо уходить из национальной команды.

- Если не Карпин, то кого бы вы хотели видеть главным тренером «Динамо»?

- Вопрос в том, кого хочет видеть у руля руководство клуба. Можно называть любые фамилии, но от этого же ничего не зависит.

- Как отнеслись бы к приходу иностранца, ведь Шварц доказал всем, что зарубежные тренеры могут у нас успешно работать?

- Вопрос в том, какого иностранца приглашать. Вот «Спартак» пригласил Ваноли - неизвестного специалиста. Ну, выиграл он Кубок России, молодец. А в чемпионате команда на десятом месте. Причем футболисты в клубе собраны хорошие, но ему не удалось создать команду, которая боролась бы за высокие места.

- Но пример Шварца показывает обратное. Он тоже молодой специалист, никому не известный. Но создал команду и боролся с «Зенитом» за чемпионство.

- Я очень люблю немецкий футбол. Видел много тренировок немецких клубов, когда работал тренером. Я приверженец атакующего, зрелищного футбола, как в Германии. Это нравится и футболистам, и зрителям. А придет кто-то другой, и футбол будет другой. Команда требует усиления, особенно в линии обороны. Если сохраним молодежь в атаке, с ней много чего можно сделать в чемпионате России. Главное, взять правильного тренера, который бы продолжил линию Шварца.

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- Но вряд ли кто-то его повторит в точности, ведь у любого тренера есть свое видение. Футбол в любом случае будет меняться.

- Это естественно. Все будет зависеть от тренера. Он будет подбирать игроков. От этого много зависит. Но я бы хотел, чтобы он продолжал работу и тот рисунок игры, который есть у «Динамо» сегодня.

- Ждете назначения нового тренера в ближайшее время, до начала сборов?

- Это обязательно. Тем более сборы получаются короткие. Это ведь не зимний перерыв, который длится почти два месяца. Здесь нужно быстро набрать оптимальную форму, и добирать ее дальше в чемпионате. Чем быстрее назначат тренера, тем лучше. Человек, который придет, должен будет заниматься составом. Часть футболистов уже ушла, и на их место надо взять кого-то, не хуже того же Шиманьского. Он много определял в средней линии. Нужен кто-то на его место. Поэтому надо брать не абы кого, а под структуру, под видение футбола. Если придет тренер и будет проповедовать футбол, который показывает «Динамо» в этом сезоне – это хорошо. Если нет – тогда будет, что будет. Тот футбол, который показывало «Динамо», нравился и игрокам, и зрителям. Посмотрите, сколько болельщиков приходило на футбол, даже не в центральных матчах. Не могу вспомнить, когда такое было. Это все потому, что ребята показывали результативный, интересный футбол. Хочу, чтобы это продолжилось.

Елена Григорьевская