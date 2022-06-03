Комбаров отреагировал на выкуп Мартинса

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался по поводу решения московского клуба выкупить контракт люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса.

Комбаров сказал «Спорт-Экспрессу», что для спартаковцев это хороший трансфер, так как Мартинс отличный футболист, который проделывает большой объём работы и неплохо действует в атаке. Напомним, что «красно-белые» выкупили Мартинса у «Янг Бойза» и подписали с полузащитником соглашение до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Кристофер Мартинс провёл в российском чемпионате десять поединков, в которых забил один мяч и сделал один ассист.