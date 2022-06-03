Быстров: У меня никогда не было проблем с дисциплиной

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своей дисциплинированности во время игровой карьеры.

Быстров в эфире «Матч ТВ» заявил, что у него вообще никогда не было проблем с дисциплиной, ведь он никогда не опаздывал на тренировках, не попадался с запрещёнными веществами и не получал в матчах красных карточек. Экс-игрок отметил, что в плане дисциплины он вполне может назвать себя европейцем.

Напомним, что Владимир Быстров за 15 лет игровой карьеры получил две красные карточки. Полузащитник успел поиграть за «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Анжи» и «Тосно».