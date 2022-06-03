Агент подтвердил интерес к Опарину со стороны «Ахмата»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Енисея» Михаила Опарина высказался на тему интереса к своему клиенту со стороны «Ахмата».

Талаев подтвердил эту информацию, заявив, что если голкипер и покинет «Енисей» то только ради грозненского клуба.

«Да, интерес к Опарину со стороны «Ахмата» есть. Возможно, есть ещё предложения по нему, но если он уйдёт из «Енисея», то только в грозненский клуб», — приводит слова Талаева «Чемпионат».

Контракт 29-летнего Опарина с красноярским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне вратарь провёл в составе «Енисея» 36 матчей, пропустив 45 голов, а также 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.