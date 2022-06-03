Пресс-атташе «Норвича» подтвердил, что клуб не будет выкупать Норманна у «Ростова»

Руководители английского «Норвича» приняли решение не выкупать у «Ростова» контракт норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

Как сказал «Р-Спорт» пресс-атташе «канареек» Даниэл Хоулкер, английская команда отказалась выкупать контракт 26-летнего норвежского футболиста, так что этим летом полузащитник вернётся в «Ростов». Пока неизвестно, останется ли Норманн в ростовском клубе на следующий сезон.

В прошедшем сезоне Матиас Норманн провёл в английском чемпионате в составе «Норвича» 23 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.