Гаджиев назвал Карпина одним из лучших тренеров на российском рынке

Известный экс-наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного перехода Валерия Карпина из «Ростова» в «Динамо».

Гаджиев сказал Betonmobile, что спрос на тренеров, которые проявили себя в РПЛ, сильно возрос, так что нет ничего удивительного в том, что Карпиным интересуется «Динамо», но вряд ли тренер захочет бросать «Ростов». Опытный специалист отметил, что Карпин является одним из лучших тренеров на российском рынке в данный момент.

Напомним, что пресса сватает Валерия Карпина в московское «Динамо» на место немецкого тренера Сандро Шварца.